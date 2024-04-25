Голевая феерия: в АПЛ побит исторический рекорд результативности

В среду, 24 апреля, состоялись очередные матчи Английской Премьер-лиги. По их итогам был зафиксирован новый рекорд.

Английские клубы превзошли абсолютный рекорд по сумме голов всех команд в одном сезоне. Предыдущий был установлен только в прошлом году.

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Новый рекорд АПЛ

В кампании-2022/2023 все клубы забили 1084 гола. В нынешнем сезоне команды превзошли этот показатель за неполные 34 тура.

Рекордный 1085-й гол забил защитник Манчестер Юнайтед Гарри Магуайр. Его мяч в первом тайме сравнял счет в поединке против Шеффилд Юнайтед, который "красные дьяволы" в конце концов выиграли со счетом 4:2.

До конца игрового дня клубы АПЛ отметились еще семью результативными ударами и довели рекордный показатель до 1092 голов. Сейчас средняя результативность одного матча АПЛ составляет 3,26 забитых мяча. Если она сохранится на таком уровне, то к концу нынешней кампании клубы достигнут показателя в 1239 мячей.

. К этому рекорду также присоединились и украинские футболисты. Они в сумме забили 8 голов – Михаил Мудрик (4), Виталий Миколенко (2), Александр Зинченко и Илья Забарный (по 1).

Отметим, что также после игрового дня установлен антирекорд АПЛ по пропущенным голам в сезоне. Шеффилд Юнайтед имеет теперь в пассиве 92 взятия своих ворот и превзошел по этому показателю Дерби Каунти, который в кампании-2007/2008 пропустил 89 мячей.

Напомним, что сейчас турнирную таблицу Английской Премьер-лиги возглавляет лондонский Арсенал. "Канониры" на три очка опережают Ливерпуль и на четыре Манчестер Сити, но у "горожан" есть 2 матча в запасе.