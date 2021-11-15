Уже все тренируются – Бринзак рассказал о ситуации с COVID-19 в сборной Украины

Президент Федерации биатлона Украины Владимир Бринзак рассказал о ситуации в мужской сборной, ранее попавшей на самоизоляцию в Норвегии. Специалист убеждает, что сейчас с командой все хорошо.

Подготовка к началу сезона

Владимир Бринзак отметил, что подобная ситуация, когда перед началом сезона заболели несколько биатлонистов сборной, была и в прошлом сезоне. Тогда удалось все устроить, а спортсмены показывали достойные результаты.

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На сегодняшний день информация из Бейтостолена позитивная. Уже все тренируются, особых проблем с самочувствием никто не испытывает. К счастью, время до старта сезона еще есть, ничего страшного не произошло,

– сказал Бринзак.

По словам главы Федерации биатлона Украины, команда Б провела хороший сбор в Италии.

"Условия были даже лучше, чем у первой команды. Потому что основа там провела сбор без снега, а перед прилетом команды Б как раз выпал снег, и ребята прошли очень хорошую вкатку", – заверил специалист.

Главный тренер команды Б – Николай Зоц рассказал, что за всю историю его работы со сборной сейчас они провели самую качественную подготовку к новому сезону, утверждает Бринзак.

Коронавирус в сборной Украины

Сборная Украины попала на самоизоляцию в норвежском Бейтостолене, где проходит предсезонный сбор.

Владимир Бринзак рассказал, что спортсмены и тренеры по приезде в Норвегию контактировали с носителем коронавируса.

У одного из спортсменов был положительный тест на коронавирусную инфекцию.

Также из-за этой ситуации покинула сбор женская команда, находившаяся в Бейтостолене. Вместо этого она отправилась к Шушену, тоже в Норвегии.

Уже 27 ноября начнется первый этап Кубка мира по биатлону. Сезон 2021/2022 стартует в шведском Эстерсунде.