Ужасный год, вылила десять литров слез, – Левченко после выступления на Олимпиаде-2020

Украинская прыгунья в высоту Юлия Левченко поделилась эмоциями после завершения соревнований на Олимпиаде.

Юлия Левченко прокомментировала свой 8-й результат на Олимпиаде.

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"Очень тяжелый сезон. Я счастлива, что оказалась на Олимпиаде. Спасибо всем за поддержку. Никто не давил, поэтому все хорошо. Буду работать. Год ужасный, не побоюсь этого слова. В целом, так сложилось, что я не смогла реализовать все, что хотела", – сказала украинка.

Десять литров слез вылила за этот год. Париж впереди,

– подытожила Левченко.

Итоги выступления высотниц на Олимпаде