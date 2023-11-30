Ужасное ДТП по дороге на похороны: погиб экс-футболист сборной ЮАР

На востоке Южно-Африканской Республики произошла трагическая автокатастрофа. По ее итогам погибли 3 человека.

Среди жертв был бывший футболист национальной сборной ЮАР Папи Хомане. Он погиб в страшном ДТП, когда направлялся на похороны к своим родственникам в Квазулу-Натал.

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Папи Хомане погиб на месте аварии

Об ужасном событии сообщил отец экс-игрока. Он рассказал, что вместе с Папи погибла его мать и дядя. Автомобиль, за рулем которого был спортсмен, столкнулся с грузовиком. Все трое погибли на месте.

Имя в футболе Папи Хомане сделал выступая за Орландо Пайретс, за который игрок в свое время отыграл 9 лет и был капитаном клуба.

За девять лет работы с нами Папи сыграл более 150 матчей, каждый раз показывая, что значит быть предводителем. Его лидерство, как в поведении, так и в игре, было направляющей силой для команды,

– говорится в заявлении Орландо.

Также в составе сборной ЮАР защитник провел 9 матчей в 1998-2000 годах. Был бронзовым призером Кубка Африки. В последнее время Хомане работал футбольным аналитиком на телевидении.

У Папы остались жена и трое детей – двое сыновей и дочь.