Серед жертв був колишній футболіст національної збірної ПАР Папі Хомане. Він загинув у страшній ДТП, коли прямував на похорон до своїх родичів у Квазулу-Натал.

Читайте також Гол Зінченка претендує на звання найкращого в листопаді в АПЛ: відео шедеврів

Папі Хомане загинув на місці аварії

Про жахливу подію повідомив батько ексгравця. Він розповів, що разом із Папі загинула його матір та дядько. Автомобіль, за кермом якого був спортсмен, зіткнувся з вантажівкою. Усі троє загинули на місці.

Ім'я у футболі Папі Хомане зробив виступаючи за Орландо Пайретс, за який гравець свого часу відіграв 9 років та був капітаном клубу.

За дев'ять років роботи з нами Папі зіграв понад 150 матчів, щоразу показуючи, що означає бути ватажком. Його лідерство, як у поведінці, так і в грі, для команди було силою, що спрямовує,

– йдеться в заяві Орландо.

Також у складі збірної ПАР захисник провів 9 матчів у 1998-2000 роках. Був бронзовим призером Кубка Африки. Останнім часом Хомане працював футбольним аналітиком на телебаченні.

У Папі залишилися дружина та троє дітей – двоє синів та донька.