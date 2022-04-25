Ужас, который принесли нам "соседи", мы преодолеем, – Юлия Левченко
25 апреля 2022 , 18:04Читати новину українською
Источник:инстаграм Юлии Левченко
Украинская легкоатлетка Юлия Левченко поделилась ярким фото в своем инстаграме. Спортсменка не теряет веры в лучшее.
Левченко: Ждем, верим, живем и дышим
По словам Юлии, она помнит только первые два дня войны, дальше все как в тумане. Спортсменка подчеркнула, что украинцы "умеют улыбаться и радоваться жизни, даже со щемящем сердцем".
Читайте также Нах* всех россиян, вы глупые обезьяны, – эмоциональное обращение легкоатлетки Брызгиной
Ради ярких дней и улыбок, ради будущего! Несколько цветов из памяти телефона в эти темные дни. 60 дней войны. 60! Помню первые два дня. Дальше – туман. Ждем, верим, живем и дышим. Ужас, который принесли нам "соседи", мы преодолеем. Потому что мы умеем улыбаться и радоваться жизни, даже со щемлением в сердце,
– подчеркнула легкоатлетка.
Что известно о спортсменке
- Левченко – украинская легкоатлетка, специализирующаяся в прыжках в высоту, серебряный призер чемпионата мира, чемпионка юношеских Олимпийских игр 2014 года.
- В Токио-2020 украинка заняла 8-е место.