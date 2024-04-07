"Я с новым сердцем": известный украинский боксер пережил серьезную операцию – фото из больницы

В начале февраля 2024 года бывший профессиональный боксер Вячеслав Узелков заставил своих подписчиков понервничать. Бывший спортсмен сообщил об ухудшении здоровья.

Вячеслав Узелков несколько раз попадал в больницу, что изрядно обеспокоило его поклонников. Еще 21 февраля бывший боксер выложил в своем инстаграме фотографию на фоне Национального института хирургии и трансплантологии имени Александра Шалимова.

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Пережил операцию, которую так долго ждал

Узелков намекнул, что имеет проблемы со здоровьем из-за прошлой профессиональной карьеры. 5 апреля Вячеслав сообщил о дне "Х", которого он так давно ждал и боялся. Речь шла об операции.

7 апреля боксер опубликовал свое первое сообщение в инстаграме после операции.

Всем привет. Я вышел из наркоза, я с новым сердцем и завтра у меня день рождения (8 апреля – 24 Канал). Вот такой подарок я получил от врачей киевского института сердца. Спасибо, жизнь продолжается, значит я тоже помогу кому-то. И пока лежал в реанимации, придумал новый, бесплатный проект по похудению. Пару дней на восстановление и все узнаете,

– написал бывший боксер.

В сторис в инстаграме Узелков добавил: "Я жив. новое сердце и завтра мой день рождения".



Узелков пережил операцию на сердце / Скриншот из инстаграма экс-боксера

Отметим, что в конце 2023-го года Узелков сообщил, что снова женится. Это уже второй брак в жизни бывшего профессионального боксера. Однако свою избранницу Вячеслав держит в тайне.

Напомним, что в 2015 году Вячеслав пережил инсульт и даже был между жизнью и смертью.