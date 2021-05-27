Узбекистан переиграл Азербайджан и оставил Украине шансы на победу в турнире Лобановского

Сборная Узбекистана U-21 справилась с Азербайджаном (1:0) в матче турнира памяти В.алерия Лобановского, который проходит в Киеве.

Азербайджан U-21 – Узбекистан U-21 0:1

Гол: Джалолиддинов, 75

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Подопечные Милана Обрадовича уже сегодня могли стать победителями соревнований, если бы обыграли Узбекистан в основное время или в серии пенальти.

Впрочем, первый тайм был за узбеками. И если во владении мячом преимущество подопечных Тимура Кападзе была явным, то в голевых моментах азиатская команда полностью превзошла противника.

Судьбу встречи решил единственный гол Джалолиддинова во втором тайме.

"Молодежка" Узбекистана сыграет в решающем матче с подопечными Руслана Ротаня 28 мая.

Если команда Руслана Ротаня завтра обыграет Узбекистан с разницей больше чем в два мяча, то выиграет турнир. Правда, если украинцы получат победу 1:0, то у всех трех команд будут абсолютно одинаковые показатели.