Азербайджан U-21 – Узбекистан U-21 0:1
Гол: Джалоліддінов, 75
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Підопічні Мілана Обрадовича вже сьогодні могли стати переможцями змагань, якби обіграли Узбекистан в основний час або в серії пенальті.
Утім, перший тайм був за узбекистанцями. І якщо за володінням м'ячем перевага підопічних Тимура Кападзе була істотною, то за гольовими моментами азійська команда повністю перевершила противника.
Долю зустрічі вирішив єдиний гол Джалоліддінова у другому таймі.
"Молодіжка" Узбекистану зіграє у вирішальному матчі з підопічними Руслана Ротаня 28 травня.