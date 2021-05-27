Азербайджан U-21 – Узбекистан U-21 0:1
Гол: Джалолиддинов, 75
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Подопечные Милана Обрадовича уже сегодня могли стать победителями соревнований, если бы обыграли Узбекистан в основное время или в серии пенальти.
Впрочем, первый тайм был за узбеками. И если во владении мячом преимущество подопечных Тимура Кападзе была явным, то в голевых моментах азиатская команда полностью превзошла противника.
Судьбу встречи решил единственный гол Джалолиддинова во втором тайме.
"Молодежка" Узбекистана сыграет в решающем матче с подопечными Руслана Ротаня 28 мая.