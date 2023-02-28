В последних шести поединках Челси не знает вкус побед. Последний раз "синие" побеждали еще 15 января 2023 года, когда минимально дома обыграли Кристал Пелес (1:0). Именно в этот день "аристократы" объявили о трансфере Михаила Мудрика, который наблюдал за игрой с трибун "Стэмфорд Бридж".

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Тотальное доверие от руководства Челси

Команда Грэма Поттера терпят поражение не только на уровне АПЛ. В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов Челси уступило дортмундской Боруссии 1:0. После таких неудачных выступлений тренерское кресло под Поттером зашаталось.

Но боссы Челси не сомневаются в профессионализме английского наставника. Еще перед его назначением руководство лондонского клуба было уверено в Поттере, поэтому рассматривали только долгосрочную перспективу. Отмечается, что у Поттера мощная поддержка и полное доверие со стороны боссов лондонского клуба даже на фоне провальных выступлений команды.

Интересно, чем Поттер заслужил столь сильное доверие со стороны руководства "аристократов"? Даже безумные трансферы не приносят пользу теперь Челси на футбольном поле.

Команда Поттера занимает 10 место в АПЛ, имея в своем активе 31 балл. В предыдущем туре подопечные английского наставника потерпели выездное поражение от Тоттенхэма 2:0.

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