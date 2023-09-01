Напоследок хочет громко хлопнуть дверью: Динамо не уволит Луческу, но есть один тонкий нюанс

Киевское Динамо не смогло гарантировать себе еврокубковую осень. Команда Мирчи Луческу прошла греческий Арис, но не смогла обыграть турецкий Бешикташ.

Киевляне дважды проиграли бывшему клубу "Мистера" 2:3 и 1:0. Счет по двум матчам 4:2 в пользу Бешикташа. Динамо не смогло пробиться в групповой этап Лиги конференций и впервые за 18 лет не сыграют в этом раунде еврокубков.

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Полное доверие от руководства

Однако даже такое плачевное развитие событий не заставило руководство киевского клуба прибегнуть к изменениям на тренерском мостике. Мирча Луческу остается главным тренером Динамо по меньшей мере до конца своего контракта с киевлянами, истекающим 30 июня 2024 года.

Киевский клуб может досрочно попрощаться с "Мистером" только в том случае, если команде уже по ходу сезона не удастся навязать борьбу за чемпионство УПЛ-2023/2024. Руководство "бело-синих" поставили перед командой цель завоевать золотые медали украинского первенства.

Ведь в прошлом сезоне УПЛ динамовцы стали только четвертыми.

Это еще раз доказывает, что у Луческу полное доверие от руководства Динамо, несмотря на желания фанатов киевлян, требующих отставки румынского специалиста.

В текущем сезоне Динамо провело 3 из 5 матчей УПЛ. В сыгранных поединках киевляне набрали 6 очков (две победы и одно поражение). Подопечные "Мистера" занимают только 8-ю позицию в таблице.

Киевляне будут играть на двух фронтах. 27 сентября динамовцы сыграют против Оболони в рамках 1/8 финала Кубка Украины.

Динамо под руководством Луческу провело уже 110 матчей (62 победы, 18 ничьих и 30 поражений). С момента прихода в киевский клуб (23 июля 2020) привел команду к трем трофеям.