Уволен, – российский клуб отреагировал на гол своего хоккеиста в ворота ОКР на Олимпиаде

Сборная ОКР проиграла в финале хоккейного турнира на Олимпиаде-2022. Один из голов за сборную Финляндии забил Вилле Покка, который выступает за российский клуб Авангард.

Именно Покка сравнял счет во втором периоде в матче против ОКР. А в третьем периоде финны забросили вторую шайбу и выиграли матч, одержав золотую награду.

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Для ОКР поражение в финале Олимпиады стало довольно болезненным. Отреагировал на это и хоккейный клуб Авангард из Омска, за который выступает Покка.

В инстаграме хоккейный клуб опубликовал фотографию из раздевалки, где место Покки заклеено лентой и написано Fired (уволено).

"В Балашихе Вилле Покку ожидает сюрприз", – говорится в подписи к фото.