Саме Покка зрівняв рахунок у другому періоді в матчі проти ОКР. А в третьому періоді фіни закинули другу шайбу та виграли матч, здобувши золоті нагороди.

Детальніше Історичне досягнення: Фінляндія перемогла збірну ОКР у золотому фіналі на Олімпіаді

Для ОКР поразка у фіналі Олімпіади стала доволі болючою. Відреагував на це і хокейний клуб Авангард з Омська, за який виступає Покка.

В інстаграмі хокейний клуб опублікував фотографію з роздягальні, де місце Покки заклеєно стрічкою і написано Fired (звільнено).

"В Балашисі Вілле Покку очікує сюрприз", – йдеться в підписі до фото.