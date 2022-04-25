Стаховский: Чувствую себя, будто я онемел, огрубел

По словам теннисиста, увиденное в Буче останется с ним надолго. Он надеется, что все же сможет забыть эти жуткие события на Киевщине.

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Я надеюсь, что это не изменило меня, но чувствую себя, будто я онемел, огрубел, я не уверен, как это называется. Увиденное в Буче останется со мной надолго, но я надеюсь, что когда-нибудь смогу забыть об этом,

– сказал Стаховский.

Теннисист выразил слова благодарности правительству Великобритании.

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"Мы очень благодарны Великобритании за ее помощь, благодарны за военную поддержку, Великобритания отметилась в этом плане. На самом деле я тренировался работать с ракетой Nlaw, хотя ни разу не стрелял. Это оружие помогло нам остановить россиян", – отметил Сергей.

На вопрос, видел ли убитых вражеских солдат, он ответил, что не хотел бы комментировать.

Большую часть службы Стаховский провел, занимаясь патрулированием в Киеве и выполняя роль вооруженного сопровождения. Пока его не занесло в самую гущу боев, но случались и опасные вылазки.

Я не был, я бы сказал, на передовой, у нас есть много мотивированных и хорошо обученных солдат, готовых принять бой. Я ездил в Харьков на три ночи в сопровождении, это сильно отличалось от Киева, там в 500 метрах шли обстрелы и бомбы, здание тряслось,

– добавил спортсмен.

Экс-теннисист с первых дней войны присоединился к украинской армии. Пока он вернулся в Венгрию, в любой момент готов приехать в Украину.