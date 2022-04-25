Стаховський: Відчуваю себе, ніби я онімів, огрубів

За словами тенісиста, побачене в Бучі залишиться з ним надовго. Він сподівається, що все ж таки зможе забути ті моторошні події на Київщині.

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Я сподіваюся, що це не змінило мене, але відчуваю себе, ніби я онімів, огрубів, я не впевнений, як це називається. Побачене в Бучі залишиться зі мною надовго, але я сподіваюся, що колись зможу забути про це,

– сказав Стаховський.

Тенісист висловив слова вдячності уряду Великої Британії.

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"Ми дуже вдячні Великій Британії за її допомогу, вдячні за військову підтримку, Велика Британія відзначилася в цьому плані. Насправді я тренувався працювати з ракетою Nlaw, хоч жодного разу не стріляв. Ця зброя допомогла нам зупинити росіян", – зазначив Сергій.

На запитання, чи бачив убитих ворожих солдатів, він відповів, що не хотів би коментувати.

Більшу частину своєї служби Стаховський провів, займаючись патрулюванням у Києві та виконуючи роль збройного супроводу. Поки що його не занесло в саму гущу боїв, але траплялися й небезпечні вилазки.

Я не був, я сказав би, на передовій, у нас є багато мотивованих і добре навчених солдатів, готових прийняти бій. Я їздив до Харкова на три ночі у супроводі, це сильно відрізнялося від Києва, там у 500 метрах йшли обстріли та бомби, будівля тряслася,

– додав спортсмен.

Екстенісист з перших днів війни доєднався до української армії. Наразі він повернувся до Угорщини, у будь-який момент він готовий приїхати в Україну.