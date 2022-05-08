Уверенное лидерство в медальном зачете: Украина завоевала еще 6 наград на Дефлимпиаде-2021

Украинцы продолжают радовать своими выступлениями в Бразилии на Дефлимпиаде-2021. Национальная команда завоевала 6 медалей.

Украина продолжает лидировать

За шестой день соревнований наши атлеты завоевали шесть медалей в трех видах спорта: по две золотые, серебряные и бронзовые. "Сине-желтые" завоевала титул в спортивном ориентировании, где стала лучшей в смешанной эстафете в спринте.

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Также на бронзовую награду в пулевой стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров получила украинская микст-пара Александра Костика и Виолетты Лыковой.

Больше всего наград украинцы получили в плавании: одно золото, два серебра и одну бронзу. Интересно, что на одном пьедестале было сразу два представителя Украины. Алексей Коломиец занял первое место, а Владислав Гриценко – второе.

На "бронзовую" строчку по плаванию комплексным стилем на 40 метров поднялась Анита Махник. Также женская команда стала вицечемпионкой в ​​эстафете 4х100 метров комплексом.

Как прошел 6-й Дефлимпиады-2021 для Украины:

"Золото" : Яна Мельник, Дмитрий Левин, Дмитрий Плахотник и Анна Андросович (спортивная ориентировка, спринт, микст), Алексей Коломиец (плавание, 200 метров, брасс).

: Яна Мельник, Дмитрий Левин, Дмитрий Плахотник и Анна Андросович (спортивная ориентировка, спринт, микст), Алексей Коломиец (плавание, 200 метров, брасс). "Серебро" : Владислав Гриценко (плавание, 200 метров, брасс), Валерия Верниба, Ирина Терещенко, Анита Махник и Дарья Тарасенко (плавание, эстафета 4х100 метров, комплекс).

: Владислав Гриценко (плавание, 200 метров, брасс), Валерия Верниба, Ирина Терещенко, Анита Махник и Дарья Тарасенко (плавание, эстафета 4х100 метров, комплекс). "Бронза": Александр Костик и Виолетта Лыкова (шаровая стрельба, пневматическая винтовка, 10 метров, микст), Анита Махнык (плавание, 400 метров, комплекс).

Всего в медальной копилке Украины 64 награды. Украинцы продолжают лидировать в медальном зачете.

На счету украинской команды – 31 золотая, 15 серебряных и 18 бронзовых медалей.

Ближайшим преследователем команды является сборная США.

Топ-5 медального зачета

Украина – 31+15+18 (64) США – 12+3+14 (29) Япония – 9+6+6 (21) Иран – 8+6+8 (22) Франция – 4+1+4 (9)

Соревнования продлятся до 15 мая. Всего на соревнованиях разыгрываются 209 комплектов наград.