Україна продовжує лідирувати

За шостий день змагань наші атлети здобули шість медалей у трьох видах спорту: по дві золоті, срібні та бронзові. "Синьо-жовті" завоювала титул у спортивному орієнтуванні, де стала найкращою в змішаній естафеті у спринті.

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Також на бронзову нагороду в кульовій стрільбі з пневматичної гвинтівки з 10 метрів здобула українська мікст-пара Олександра Костика та Віолети Ликової.

Найбільше нагород українці здобули у плаванні: одне "золото", два "срібла" та одну "бронзу". Цікаво, що на одному п'єдесталі було відразу двоє представників України. Олексій Коломієць посів перше місце, а Владислав Гриценко – друге.

На "бронзову" сходинку з плавання комплексним стилем на 40 метрів піднялася Аніта Махник. Також жіноча команда стала віцечемпіонкою в естафеті 4х100 метрів комплексом.

Як минув 6-й Дефлімпіади-2021 для України:

"Золото": Яна Мельник, Дмитро Левін, Дмитро Плахотнік та Ганна Андросович (спортивне орієнтування, спринт, мікст), Олексій Коломієць (плавання, 200 метрів, брас).

"Срібло": Владислав Гриценко (плавання, 200 метрів, брас), Валерія Верниба, Ірина Терещенко, Аніта Махник та Дар’я Тарасенко (плавання, естафета 4х100 метрів, комплекс).

"Бронза": Олександр Костик та Віолета Ликова (кульова стрільба, пневматична гвинтівка, 10 метрів, мікст), Аніта Махник (плавання, 400 метрів, комплекс).

Загалом у медальній скарбничці України 64 нагороди. Українці продовжують лідирувати у медальному заліку.

На рахунку української команди – 31 золота, 15 срібних і 18 бронзових медалей.

Найближчим переслідувачем національної команди є збірна США.

Топ-5 медального заліку

Україна – 31+15+18 (64) США – 12+3+14 (29) Японія – 9+6+6 (21) Іран – 8+6+8 (22) Франція – 4+1+4 (9)

Змагання триватимуть до 15 травня. Усього на змаганнях розігрується 209 комплектів нагород.