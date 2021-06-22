"Уэмбли" заполнят на 2/3.

Сообщается, что количество зрителей на "Уэмбли" увеличили после нового распоряжения британского правительства. Допустимую посещаемость "Уэмбли" повысили до 75 процентов в каждом матче.

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Полуфиналы и финал Евро-2020 на лондонском "Уэмбли" смогут посетить более 60 тысяч болельщиков. Полуфиналы состоятся 6 и 7 июля. Финал "Уэмбли" примет в воскресенье 11 июля.

Решение правительства Великобритании прокомментировал президент УЕФА Александер Чеферин.

Это отличные новости – теперь еще больше болельщиков смогут наблюдать за решающими тремя матчами Евро-2020 на "Уэмбли". Последние полтора года – как на поле, так и за его пределами – показали нам, насколько важны болельщики для "фабрики футбола",

– сказал Чеферин.

Чеферин нашел символизм в решении правительства Великобритании. Он считает увеличение количества болельщиков знаком к возвращению к нормальной жизни.

"Турнир является словно путеводной звездой, указывающей на то, что люди возвращаются к более привычному укладу жизни. Теперь сделан еще один шаг вперед в этом направлении. Я благодарен премьер-министру и правительству Великобритании за их огромную работу в деле принятия такого решения. Решающие матчи финальной стадии на "Уэмбли" станут огромным успехом для всех", – резюмировал президент УЕФА.