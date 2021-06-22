"Вемблі" заповнять на 2/3

Повідомляється, що кількість глядачів на "Вемблі" збільшили після нового розпорядження британського уряду. Допустиму відвідуваність "Вемблі" підвищили до 75 відсотків на кожному матчі.

Варте уваги Пари 1/8 фіналу Євро-2020: хто з ким грає та дати матчів

Півфінали і фінал Євро-2020 на лондонському "Вемблі" зможуть відвідати понад 60 тисяч уболівальників. Півфінали відбудуться 6 і 7 липня. Фінал "Вемблі" прийме в неділю 11 липня.

Рішення уряду Великої Британії прокоментував президент УЄФА Александер Чеферін.

Це чудові новини – тепер ще більше уболівальників зможуть спостерігати за вирішальними трьома матчами Євро-2020 на "Вемблі". Останні півтора року – як на полі, так і за його межами – показали нам, наскільки важливі вболівальники для "фабрики футболу,

– сказав Чеферін.

Чеферін знайшов символізм у рішення уряду Великої Британії. Він вважає збільшення кількості вболівальників знаком до повернення нормального життя.

"Турнір є немов дороговказною зіркою, що вказує на те, що люди повертаються до більш звичного укладу життя. Тепер зроблений ще один крок вперед в цьому напрямку. Я вдячний прем'єр-міністру і уряду Великої Британії за їх величезну роботу у справі прийняття такого рішення. Вирішальні матчі фінальної стадії на "Вемблі" стануть величезним успіхом для всіх", – резюмував президент УЄФА.