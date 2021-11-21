В результате ДТП Губденский и его пассажир погибли на месте, еще два человека получили травмы. По предварительным данным, блогер устроил "шашки" на дороге и превысил скорость.

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Справка. "Шашки" на дороге – это вид опасного вождения, при котором перестройка происходит при интенсивном движении, когда все полосы движения заняты.

Водителя от удара выбросило на проезжую часть. Смерть наступила мгновенно.

Видео смертельного ДТП



Также на видео попал момент работы спасателей. Видно, как Ибрагимова вытаскивают из искореженного авто.

Что известно об Ибрагимове

Ибрагимов в прошлом году победил на чемпионате России по драг-рейсингу (гонка на 402 метра), установив мировой рекорд. Его BMW M4 проехал дистанцию за 10,2 сек.