Внаслідок ДТП Губденський та його пасажир загинули на місці, ще двоє людей отримали травми. За попередніми даними, блогер влаштував "шашки" на дорозі та перевищив швидкість.

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Довідка. "Шашки" на дорозі – це вид небезпечного водіння, при якому перебудова відбувається за інтенсивного руху, коли всі смуги руху зайняті.

Водія від удару викинуло на проїжджу частину. Смерть настала миттєво.

Відео смертельного ДТП

Також на відео потрапив момент роботи рятувальників. Видно, як Ібрагімова витягують із понівеченого авто.

Що відомо про Ібрагімова

Ібрагімов минулого року переміг на чемпіонаті Росії з драг-рейсингу (перегони на 402 метри), встановивши світовий рекорд. Його BMW M4 проїхав дистанцію за 10,2 сек.