Сравнивают с матадором: что говорят испанские СМИ об успехах Довбика в Жироне

Вчера, 18 декабря, Жирона одержала яркую победу над Алавесом в рамках 17-го тура чемпионата Испании. В матче отличился украинский нападающий Артем Довбик.

Украинский нападающий Жироны Артем Довбик за матч дважды отличился в ворота соперников. Сначала украинец удачно сыграл на добивании после сейва голкипера. Уже во втором тайме форвард реализовал пенальти.

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В Испании в восторге от Довбика

Испанские СМИ в восторге от украинского игрока, который уже не впервые отмечаются результативными действиями. Там, в частности, подчеркивают, что он "ненасытный".

Подопечные Мичела уничтожили Алавеса. Артем Довбик сделал счет 1:0, продемонстрировав, кем он является – матадором. На 56-й минуте Ян Коуту заработал пенальти. Довбик, желавший оформить дубль, взял мяч и уверенно реализовал одиннадцатиметровый. Десятый гол в чемпионате для него. Форвард является таким же ненасытным, как и вся Жирона,

– пишет издание.

Сколько голов удалось забить форварду в нынешнем году

Отметим, что Ла Лига назвала украинского форварда Артема Довбика лучшим игроком матча 17-го тура Жирона – Алавес.

В нынешнем году для украинца это были 24-й и 25-й забитые мячи.

Также в 2023 году Довбик сделал 10 ассистов, то есть набрал 35 (25+10) очков по системе "гол+пасс".

10 голов и 6 ассистов футболист оформил в составе Жироны, 14+4 – за Днепр-1, также забил 1 мяч за сборную Украины.

Матч Жирона – Алавес закончился со счетом 3:0 в пользу команды украинца Свой следующий матч Жирона сыграет 21 декабря на выезде против Бетиса.