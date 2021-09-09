Усиление из США: женская сборная Украины может сменить главного тренера

Женская сборная Украины может сменить главного наставника. "Сине-желтых" может возглавить специалист из США.

Неожиданные кадровые изменения сборной Украины

У руля "сине-желтых" Наталью Зинченко может заменить американский тренер. Во время визита в США президент УАФ Андрей Павелко поднимал вопрос усиления тренерского штаба национальной команды и развития женского футбола страны.

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Наталья Зинченко должна готовить команду к отборочным матчам чемпионата мира-2023.

С кем сыграет Украина

21 октября. Украина – Фарерские острова

– Фарерские острова 26 октября. Украина – Испания

– Испания 26 ноября. Шотландия – Украина

30 ноября. Венгрия – Украина

А вот во второй круг отбора украинскую команду уже может готовить специалист из США. Также американские специалисты смогут помогать сборным Украины U-17 и U-19.

Напомним, что во время подготовки к квалификационным матчам подопечные Зинченко сыграют товарищеский спарринг против Турции. Поединок состоится 21 сентября в Киеве на стадионе НТК имени Виктора Банникова. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:00.

В рейтинге ФИФА Украина идет на 31 месте. А вот список возглавляют футболистки США.