Заинтересованность из Лондона
Лондонский клуб положил глаз на форварда Баварии. Челси уже провел переговоры с агентом футболиста Пини Захави.
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Один из лучших агентов мира доволен условиями, которые предложили Роберту в Челси. "Пенсионеры" также рассматривают возможность подписания контракта с еще одним звездным форвардом с дортмундской Боруссии Эрлингом Голандом.
- 32-летний поляк имеет действующий контракт с мюнхенским клубом. Его соглашение с чемпионом Бундеслиги рассчитано до конца июня 2023 года.
- Специализированный портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 60 миллионов евро.
- В сезоне 2020/2021 Роберт за 40 поединков во всех турнирах наколотил 48 голов и отдал 9 ассистов. Роберт завоевал "Золотую бутсу", которая вручается лучшему бомбардиру среди европейских чемпионатов.
Лидер сборной Польши готов сменить клуб. Форвард открыт для новых предложений, хотя прекрасно чувствует себя в Баварии.