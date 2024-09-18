"Респект польским правоохранителям": Усик впервые прокомментировал скандальное задержание в Кракове

Украинский чемпион мира по боксу попал в неприятную ситуацию с полицией Польши. Усика надели наручники, но впоследствии спортсмену удалось выйти на свободу.

Вечером 17 сентября в Кракове произошел скандальный эпизод с участием Александра Усика. Польские правоохранители задержали украинского боксера в аэропорту.

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После огласки ситуации через некоторое время Александра все же отпустили на свободу. Сам Усик оперативно прокомментировал эту ситуацию у себя на странице в инстаграм.

Друзья, все хорошо. Произошло недоразумение, которое быстро разрешилось. Спасибо всем, кто волновался. Спасибо украинским дипломатам за поддержку. И респект польским правоохранителям, которые выполняют свои обязанности, несмотря на рост, вес, размах рук и регалии,

– написал спортсмен.

Ранее ситуацию с Усиком прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский. Он выразил возмущение отношением полицейских к гражданину Украины и чемпиону.

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Напомним, что Александр Усик является абсолютным чемпионом мира по боксу. Украинец получил все четыре пояса в супертяжелом весе после победы в бою с Тайсоном Фьюри 18 мая.

Впрочем, боксеров ждет еще реванш. На этот раз на кону будут стоять три пояса, ведь награду IBF Усик освободил для победителя боя Джошуа – Дюбуа. Повторная встреча Александра с Фьюри состоится 21 декабря в Саудовской Аравии.