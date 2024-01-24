Он бесстрашен, – в команде Фьюри высоко оценили Усика

После сложного боя против Франсиса Нганну Тайсона Фьюри несколько раскритиковали из-за ненадлежащей подготовки. Теперь в команде боксера уверяют, что британец готовится к поединку с Усиком достаточно серьезно.

Промоутер Боб Арум рассказал о подготовке Фьюри. Также он выделил Александра Усика.

Смотрите также Последний абсолют в боксе: обидчик Кличко лично посетит мегафайт Усик – Фьюри

Как Фьюри готовится к бою с Усиком

"Я уверен, что битва Фьюри и Усика будет невероятной. Усик – очень умный боксер, он бесстрашен. Уверен, что он проведет подготовку на самом высоком уровне, поэтому Тайсону следует ожидать самый сложный тест в карьере.

Фьюри знает, можете мне поверить. Он усердно тренируется, хорошо проводит лагерь", – уверяет Арум.

Усик – Фьюри: главное