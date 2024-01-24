Промоутер Боб Арум розповів про Підготовку Ф'юрі. Також він виокремив Олександра Усика.

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Як Ф'юрі готується до бою з Усиком

"Я впевнений, що битва Ф'юрі та Усика буде неймовірною. Усик – дуже розумний боксер, він безстрашний. Переконаний, що він проведе підготовку на найвищому рівні, тому Тайсону слід очікувати найскладніший тест у кар'єрі.

Ф'юрі це знає, можете мені повірити. Він старанно тренується, добре проводить табір", – запевняє Арум.

Усик – Ф'юрі: головне