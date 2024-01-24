Промоутер Боб Арум рассказал о подготовке Фьюри. Также он выделил Александра Усика.
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Как Фьюри готовится к бою с Усиком
"Я уверен, что битва Фьюри и Усика будет невероятной. Усик – очень умный боксер, он бесстрашен. Уверен, что он проведет подготовку на самом высоком уровне, поэтому Тайсону следует ожидать самый сложный тест в карьере.
Фьюри знает, можете мне поверить. Он усердно тренируется, хорошо проводит лагерь", – уверяет Арум.
Усик – Фьюри: главное
- Напомним, что 17 февраля состоится бой между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Первоначально запланированный на 23 декабря 2023 года этот поединок был перенесен из-за необходимости дополнительного времени для подготовки Тайсона после его боя с Фрэнсисом Нганну в конце октября.
- На андеркарте главного поединка между Усиком и Фьюри состоятся два дополнительных боя. Первый матч определит чемпиона мира IBF во втором полулегком весе, Джо Кордино из Уэльса, и чемпиона по версии IBO, Энтони Какачу из Северной Ирландии.
- Второй поединок на андеркарте станет встречей между российским боксером Сергеем Ковалевым и непобедимым шведом Робином Сафаром.