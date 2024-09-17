Усика задержали в аэропорту Кракова

Украинского боксера Александра Усика арестовали в аэропорту Кракова. Обстоятельства задержания выясняются.

В Польше арестован чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Александр Усик. Об этом сообщил народный депутат Украины Жан Беленюк.

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За что Усика задержали в Польше?

Что именно произошло в аэропорту и причины задержания звезды мирового бокса выясняются. 24 Канал обратился за комментарием к промоутеру Александру Красюку.

На видео, которое обнародовал Жан Беленюк, видно, как Усика в наручниках верят правоохранители. Александр ведет себя вежливо и выполняет указания полицейских.

Видео задержания Усика в аэропорту

Впоследствии жена боксера Екатерина Усик на своей странице в социальной сети попросила не волноваться. Она сообщила, что с Александром "все хорошо, ничего криминального".

Сообщение Екатерины Усик / скриншот из инстаграмма

Через полчаса после задержания Беленюк опубликовал новый пост. Он заверил, что с боксером все хорошо и скоро его отпустят.

Как будто все ок, скоро Саню должны отпустить. Подробности, думаю, он сам озвучит. Всем в тихую ночь,

– написал Беленюк.

Несколько позже Александр Красюк объяснил, что Усика задержали по недоразумению. Боксер приехал в Краков из Киева вместе со своим товарищем, которого не пустили на самолет. Александр не захотел лететь сам и его вместе с другом задержали.