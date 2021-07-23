Усик – замечательный претендент на титул, – Джошуа похвалил украинца перед боем

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в тяжелом весе Энтони Джошуа поделился ожидания перед боем против Александра Усика. Британец похвалил украинского боксера.

Ожидания накануне боя

Энтони Джошуа 25 сентября на стадионе футбольного клуба Тоттенхэм встретится с Александром Усиком. Накануне поединка британец вспомнил победы на Олимпиаде-2012 в Лондоне.

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Мы с Усиком оба победили на Олимпиаде в Лондоне. Я пришел к этому за короткий промежуток времени. С момента моего прихода в зал к поездке на Олимпийские игры и победы там прошло 3,5 года. У Усика была длительная любительская карьера, он также выиграл золотую медаль,

– сказал Джошуа.

Отметил британский боксер и их путь в профессионалах и место, где будет противостояние. Энтони заявил, что лучшие встречаются на вершине: "В профессионалах мы пошли по одинаковой траектории. Это свидетельствует о том, что энергичные люди всегда встречаются на вершине. Как говорится, остаются только лучшие из лучших, поэтому мы и будем биться на этом феноменальном стадионе" .

Похвала от Джошуа

Чемпион мира похвалил украинца и назвал его прекрасным претендентом на титул.

Усик – замечательный претендент на титул в супертяжелом весе. Хотя он был чемпионом мира в первом тяжелом дивизионе, но Усик – хороший соперник и в хэвивейте. Я намерен выполнить хорошую работу и уладить свои дела, поскольку смотрю в сторону других вещей,

– отметил Джошуа.