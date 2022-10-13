"Показал пояса и зарядил на победу": Усик посетил Криворожскую отдельную бригаду терробороны

Александр Усик сразу же вернулся в Украину после реванша из Энтони Джошуа. Он продолжает помогать украинским военным.

Украинский боксер уже не в первый раз наведывается к нашим защитникам. В этот раз посетил Криворожскую отдельную бригаду территориальной обороны.

Кстати Усик приехал в гости к раненым украинским военным в госпиталь в Кривом Роге

Усик встретился с военными

"По просьбе боксер показал пояса, а своей энергией зарядил наших бойцов на уверенную победу над оккупантами на поле боя, где вместо перчаток – оружие, а вместо ринга – наша Украина, которая будет освобождена от захватчиков".

Александр выразил свое восхищение военнослужащими, которые храбро дают отпор врагу и вспомнил о тяжелой цене, которую мы платим в борьбе за нашу свободу», – говорится в сообщении.



Усик посетил военный / фото фейсбука Криворожской отдельной бригады территориальной обороны



Усик с военными / фото фейсбука Криворожской отдельной бригады территориальной обороны

Александр Усик недавно ездил в гости к украинским военным в госпиталь в Кривом Роге.



Усик с нашими защитниками / фото фейсбука Криворожской отдельной бригады территориальной обороны

Эгис Климас, менеджер Александра Усика, недавно рассказывал, что боксер постоянно ездит на передовую , чтобы поддержать наших защитников.