Обязанность каждого: Усик рассказал о своем решении вступить в ряды территориальной обороны

С начала полномасштабного вторжения огромное количество украинцев взяло оружие в руки, чтобы защищать свою страну от российского агрессора. Одним из добровольцев стал и Александр Усик.

Титулованный боксер уже в феврале 2022 года вступил в ряды территориальной обороны Киевской области. Впоследствии он вернулся в гражданскую жизнь и продолжил помогать стране финансово и медийно.

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Не мог остаться в стороне

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик во время участия в Kyiv International Economic Forum вспомнил первые дни полномасштабной войны. Он рассказал, почему принял решение защищать родную землю после вторжения России и что именно делал.

26 или 27 февраля я уже был в местной теробороне. Преимущественно я и моя команда, друзья, ребята, которые были со мной, помогали людям. Я был на блокпостах, но не постоянно там стоял, потому что у людей, которые меня видели, было какое-то другое состояние. Могли, например, сказать, что там Усик, поэтому я не сильно мелькал, чтобы не было суеты. А еще у меня была балаклава и все такое.



Я принял решение пойти в тероборону, потому что это моя страна. В мою страну пришел враг и нужно ее защищать. Неважно, кто я – спортсмен, бизнесмен или кто-нибудь другой. Я гражданин Украины и должен ее защищать. Все живущие в Украине, кто считает себя украинцем и имеют украинский паспорт, кто здесь родился, кто здесь живет, кто приехал сюда жить, обязаны защищать страну. Это обязанность парня, мужчины,

– сказал Усик.

Отметим, что по возвращении в гражданскую жизнь украинский чемпион активно помогает родной стране. В частности, во время титульного боя в 2022 году против Энтони Джошуа его фонд собрал 17,3 миллиона гривен на ВСУ, также Александр Усик организовал сбор на 12 миллионов на восстановление дома в Ирпене, из которых покрыл более 80 процентов своими средствами.

. Уже совсем скоро украинский чемпион снова должен выйти в ринг. Он подписал контракт на бой за абсолют против Тайсона Фьюри и уже этой зимой может стать первым в истории обладателем сразу 4 чемпионских поясов в хевивейте.