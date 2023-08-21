Не мог подвести воинов: Усик рассказал, как выстоял в 9-м раунде против Джошуа и перевернул ход боя

Александр Усик 26 августа проведет защиту своих титулов в бою против Даниэля Дюбуа. На кону будут стоять чемпионские пояса WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе.

Украинец завоевал их, а затем и защитил в боях против Энтони Джошуа. которого дважды победил по очкам. Второй поединок проходил уже во время полномасштабного вторжения и проходил довольно сложно для Александра Усика.

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Мысли об украинских воинах не позволили сдаться

В девятом раунде казалось, что он вот-вот и проиграет, но украинский чемпион выстоял и продемонстрировал невероятные 3-минутки, которые и решили судьбу поединка. Чемпион мира в сверхтяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBO и IBF Александр Усик вспомнил события того боя и рассказал, благодаря чему удалось вырвать победу:

В тот момент я подумал, что если сейчас упаду – все, финал, то эта эмоция, о которой меня просили пацаны в госпитале, не будет исполнена. Многие из них тоже эмоционально могут упасть. Я сам себе сказал, что нужно отвечать. Им там гораздо труднее, чем мне в ринге. Мне прилетает в перчатках, а туда, в окоп, прилетает снаряд, просто уносящий жизнь.

По словам Усика, после того, как он продержался и не упал в 9 раунде и сел в перерыве, Юрий Иванович Ткаченко начал ему что-то говорить, но он остановил тренера. Боксер закрыл глаза и просто прочел "Отче наш", "Символ веры". После чего начал читать 90-й псалом, окончивший уже в ринге во время следующего раунда.

"10-й и 11-й раунд – это некий Феникс сгорел и возродился. Я победил себя, победил всех тех, кто хотел, чтобы я сдался, чтобы сказал: "Довольно, тяжело. Ну, не вышло. Я все хотел сделать, но у меня не получилось". Значит, не все. Здесь я победил не только себя, но и этих: "Упадет сейчас. Не упал". Хотя я о них вообще не думал. Больше всего на тот момент я думал о том, что через два-три дня я увижу своих детей", – сказал Усик.

. После того поединка Энтони Джошуа дважды выходил в ринг, победив по очкам Джермейна Франклина и нокаутировав Роберта Хеллениуса . Для украинца это будет первый поединок после победы, ведь Тайсон Фьюри долго морочил голову Александру Усику, но так и не решился с ним боксировать за звание абсолютного чемпиона.

Посмотреть легально следующий бой Усика в Украине можно будет только на медиасервисе Megogo. На сайте 24 Канала будет проведена текстовая трансляция, будут освещаться все события поединка и можно будет посмотреть видео с хайлайтами.