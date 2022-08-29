"Родня, мы скучали": Усик вернулся в Украину после реванша из Джошуа – яркое фото

Непобедимый Александр Усик сдержал свое слово. Боксер прибыл в Украину после реванша из Энтони Джошуа.

Фото дня

Однако, что Александр вернулся в Украину, стало известно после его публикации в инстаграмме. Украинский чемпион поделился яркими фотографиями.

Читайте также Журналист раскрыл детали возможного поединка Усик – Фьюри: как боксеры разделят гонорар

Родненькая, мы скучали,

– написал Александр в сети.

Напомним, что Усик неоднократно отмечал, что вернется в Украину после реванша с Энтони Джошуа. Что ж, как видим, боксер сдержал слово.



Александр вернулся в Украину / Фото с инстаграмма Усика



Усик опубликовал новые фотографии/ Фото из инстаграмма боксера



Усик вторично победил Джошуа

Непобедимый украинский боксер во второй раз победил Энтони Джошуа. Усик выиграл бой раздельным решением судей. Для украинца это 20-я победа, когда Джошуа проиграл уже в третий раз.

Кроме титулов WBO, WBA, IBF, IBO, Усик получил вакантный пояс журнала The Ring.

Заметим, что впервые Усик и Джошуа встретились в сентябре 2021 года в Лондоне. Усик выиграл единогласное решение судей и отобрал у Джошуа титулы чемпиона мира.

По случаю Дня Независимости Владимир Зеленский наградил Александра Усика орденом "За заслуги" I степени. Награды получили и другие титулованные украинские атлеты.