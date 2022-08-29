"Родня, мы скучали": Усик вернулся в Украину после реванша из Джошуа – яркое фото
29 августа 2022 , 15:06Читати новину українською
Источник:инстаграм Александра Усика
Непобедимый Александр Усик сдержал свое слово. Боксер прибыл в Украину после реванша из Энтони Джошуа.
Фото дня
Однако, что Александр вернулся в Украину, стало известно после его публикации в инстаграмме. Украинский чемпион поделился яркими фотографиями.
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Родненькая, мы скучали,
– написал Александр в сети.
Напомним, что Усик неоднократно отмечал, что вернется в Украину после реванша с Энтони Джошуа. Что ж, как видим, боксер сдержал слово.
Александр вернулся в Украину / Фото с инстаграмма Усика
Усик опубликовал новые фотографии/ Фото из инстаграмма боксера
Усик вторично победил Джошуа
- Непобедимый украинский боксер во второй раз победил Энтони Джошуа. Усик выиграл бой раздельным решением судей. Для украинца это 20-я победа, когда Джошуа проиграл уже в третий раз.
- Кроме титулов WBO, WBA, IBF, IBO, Усик получил вакантный пояс журнала The Ring.
- Заметим, что впервые Усик и Джошуа встретились в сентябре 2021 года в Лондоне. Усик выиграл единогласное решение судей и отобрал у Джошуа титулы чемпиона мира.