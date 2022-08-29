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Проте, що Олександр повернувся до України стало відомо після його публікації в інстаграмі. Український чемпіон поділився яскравими світлинами.

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Рідненька, ми сумували,

– написав Олександр у мережі.

Нагадаємо, що Усик неодноразово наголошував, що повернеться до України після реваншу з Ентоні Джошуа. Що ж, як бачимо, боксер дотримав слово.



Олександр повернувся до України / Фото з інстаграму Усика



Усик опублікував нові світлини/ Фото з інстаграму боксера

Усик вдруге переміг Джошуа

Непереможний український боксер вдруге поспіль переміг Ентоні Джошуа. Усик виграв бій роздільним рішенням суддів. Для українця це 20 перемога, коли Джошуа програв вже втретє.

Окрім титулів WBO, WBA, IBF, IBO, Усик здобув вакантний пояс журналу The Ring.

Зауважимо, що вперше Усик та Джошуа зустрілися вересні 2021 року в Лондоні. Усик виграв одноголосним рішенням суддів і відібрав у Джошуа титули чемпіона світу.

До слова. З нагоди Дня Незалежності Володимир Зеленський нагородив Олександра Усика орденом "За заслуги" І ступеня. Нагороди також отримали й інші титуловані українські атлети.