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Проте, що Олександр повернувся до України стало відомо після його публікації в інстаграмі. Український чемпіон поділився яскравими світлинами.
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Рідненька, ми сумували,
– написав Олександр у мережі.
Нагадаємо, що Усик неодноразово наголошував, що повернеться до України після реваншу з Ентоні Джошуа. Що ж, як бачимо, боксер дотримав слово.
Олександр повернувся до України / Фото з інстаграму Усика
Усик опублікував нові світлини/ Фото з інстаграму боксера
Усик вдруге переміг Джошуа
- Непереможний український боксер вдруге поспіль переміг Ентоні Джошуа. Усик виграв бій роздільним рішенням суддів. Для українця це 20 перемога, коли Джошуа програв вже втретє.
- Окрім титулів WBO, WBA, IBF, IBO, Усик здобув вакантний пояс журналу The Ring.
- Зауважимо, що вперше Усик та Джошуа зустрілися вересні 2021 року в Лондоні. Усик виграв одноголосним рішенням суддів і відібрав у Джошуа титули чемпіона світу.