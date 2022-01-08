Усик устроил драку против стихии: видео "эпической схватки
Источник:24 канал
Украинский боксер Александр Усик проводит рождественские праздники в Буковеле. Там он показал, как соревновался бы против стихии.
Усик в сторис инстаграм опубликовал видео, которое подписал "Стихия против стихии". На нем он проводит так называемый "бой с тенью". Но на этот раз ему противостоит работающая снежная пушка.
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Как бы закончился 12-раундовый такой бой – неизвестно. Усик сошел через несколько секунд после начала.
Видео драки Усика против снежной пушки
Усик пока не знает, где и с кем проведет свой следующий бой. Предыдущий он провел против Энтони Джошуа в Лондоне 25 сентября 2021 года. Тогда он победил решением судей и выиграл три чемпионских пояса.
Ожидалось, что стороны проведут реванш. Но пока окончательно договориться об этом не удалось.
Вероятным соперником Усика мог стать и обладатель чемпионского титула WBC в тяжелом весе Тайсон Фьюри. Тогда победитель этого боя стал бы абсолютным чемпионом мира.