Усик устроил драку против стихии: видео "эпической схватки

Украинский боксер Александр Усик проводит рождественские праздники в Буковеле. Там он показал, как соревновался бы против стихии.

Усик в сторис инстаграм опубликовал видео, которое подписал "Стихия против стихии". На нем он проводит так называемый "бой с тенью". Но на этот раз ему противостоит работающая снежная пушка.

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Как бы закончился 12-раундовый такой бой – неизвестно. Усик сошел через несколько секунд после начала.

Видео драки Усика против снежной пушки

Усик пока не знает, где и с кем проведет свой следующий бой. Предыдущий он провел против Энтони Джошуа в Лондоне 25 сентября 2021 года. Тогда он победил решением судей и выиграл три чемпионских пояса.

Ожидалось, что стороны проведут реванш. Но пока окончательно договориться об этом не удалось.

Вероятным соперником Усика мог стать и обладатель чемпионского титула WBC в тяжелом весе Тайсон Фьюри. Тогда победитель этого боя стал бы абсолютным чемпионом мира.