Усик в сторіс інстаграм опублікував відео, яку підписав "стихія проти стихії". На ньому він проводить так званий "бій з тінню". Та цього разу йому протистоїть снігова гармата, яка працює.

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Як би закінчився 12-раундовий такий бій – невідомо. Усик зійшов через декілька секунд після початку.

Відео бійки Усика проти снігової гармати

Усик поки не знає де і з ким проведе свій наступний бій. Попередній він провів проти Ентоні Джошуа в Лондоні 25 вересня 2021 року. Тоді він переміг рішенням суддів та виграв три чемпіонські пояси.

Очікувалося, що сторони проведуть реванш. Але поки остаточно домовитися про це ще не вдалося.

Ймовірним суперником Усика міг стати й володар чемпіонського титулу WBC у важкій вазі Тайсон Ф'юрі. Тоді переможець цього бою став би абсолютним чемпіоном світу.