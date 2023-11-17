Я сделаю свою работу, – Усик сравнил бой против Фьюри с библейской притчей – видео

Боксерское сообщество наконец-то узнало дату боя за абсолютного чемпиона мира в сверхтяжелом весе. Александр Усик и Тайсон Фьюри выйдут в ринг 17 февраля 2024 года.

Поединок состоится в столице Саудовской Аравии. Победитель станет первым в истории хевивейта абсолютом, обладающим сразу четырьмя чемпионскими поясами.

Читайте также Держите его семеро: Фьюри чуть не устроил потасовку на битве взглядов – адское видео

Библейская история от Усика

После объявления даты боя состоялась пресс-конференция с участием будущих соперников. Украинский чемпион Александр Усик сравнил битву против Тайсона Фьюри с сюжетом притчи в священном писании.

Хочу рассказать одну историю, которая очень похожа на нашу с Тайсоном. О Давиде и Голиафе. Когда Господь даст мне его в руки, я сделаю свою работу,

– сказал Александр Усик.

Тайсон Фьюри нервно отреагировал, выкрикнув: "Невозможно!", после чего украинский боксер спокойно и взвешенно ответил, что для Господа нет ничего невозможного.

Смотрите видео с пресс-конференции с библейской притчей о Давиде и Голиафе

Отметим, что Тайсон Фьюри очень агрессивно вел себя во время пресс-конференции и постоянно пытался оскорбить Александра Усика. Украинский чемпион заявил, что это все из-за страха, который испытывает "Жадное пузо".

Кто выйдет победителем из этой дуэли, узнаем уже в новом 2024 году, это будет эпохальное событие.