Усик признался из-за чего начал любить Фьюри еще больше

Александр Усик в очередной раз поделился своими мыслями относительно переноса боя с Тайсоном Фьюри. В частности он высказался о своем сопернике из-за которого поединок снова отложили.

Александр заявил, что "любит" Фьюри. Из-за переноса боя эта любовь стала еще сильнее, отметил боксер.

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Почему Усик любит Фьюри еще больше

"Конечно, больше. Почему? Потому что это человек, у которого мой четвертый пояс. Это человек, который помог мне стать знаменитым. Потому что мы, все люди, должны любить друзей, [людей, которые] не являются друзьями, знакомых, всех людей.

Круто, когда ты вежливый, а не грубый", – заявил Усик.

Главное о долгожданном поединке