Усик признался из-за чего начал любить Фьюри еще больше
8 февраля 2024, 16:50Читати новину українською
Источник:Sky Sports
Александр Усик в очередной раз поделился своими мыслями относительно переноса боя с Тайсоном Фьюри. В частности он высказался о своем сопернике из-за которого поединок снова отложили.
Александр заявил, что "любит" Фьюри. Из-за переноса боя эта любовь стала еще сильнее, отметил боксер.
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Почему Усик любит Фьюри еще больше
"Конечно, больше. Почему? Потому что это человек, у которого мой четвертый пояс. Это человек, который помог мне стать знаменитым. Потому что мы, все люди, должны любить друзей, [людей, которые] не являются друзьями, знакомых, всех людей.
Круто, когда ты вежливый, а не грубый", – заявил Усик.
Главное о долгожданном поединке
- Менее чем за две недели до запланированного поединка, Тайсон Фьюри объявил о его отсрочке. Причиной этого стало рассечение, полученное во время спарринга.
- Теперь в его контракте появился новый пункт: в случае повторной отмены боя с Александром Усиком, Фьюри будет оштрафован.
- Стоит отметить, что это не первый раз, когда Фьюри переносит бой. Изначально боксеры должны были встретиться в декабре 2023 года. Однако после боя с Франсисом Нганну в октябре, британскому боксеру понадобилось больше времени на восстановление.
- Теперь поединок запланирован на весну, в частности на 18 мая 2024 года. Местом проведения остается Эр-Рияд в Саудовской Аравии.