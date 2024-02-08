В середине февраля в Эр-Рияде должен был состояться бой между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри. По его итогам определился бы новый абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе.

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Однако встречу перенесли из-за травмы, который во время спарринга получил рассечение над глазом. Теперь известно, что поединок сместили на 18 мая. Как рассказал промоутер Усика Александр Красюк, бой был даже под угрозой срыва.

Украинец обязан защитить пояс IBF против обязательного претендента Филиппа Хрговича. Если бы организаторы дольше тянули с поединком за абсолют, Усику пришлось бы биться именно с хорватом.

IBF мог забрать пояс, они очень строго придерживаются правил. Особенно в таких ситуациях, где часто вносились изменения. Раньше мы выбирали между WBA и IBF. И мы решили, что WBA приоритетнее для нас. Поэтому, когда Усик нокаутировал Дюбуа, остался только один вариант. Кто знает, что может произойти в будущем, если мы перенесем этот бой на девять месяцев. Тайсон Фьюри может в шестой раз отказаться от боя. Возможно, он решит заняться чем-то другим. Возможно, он не будет готов боксировать. Неизвестно, чего от него ожидать. Так что чем быстрее мы проведем поединок – тем лучше,

– заявил Красюк.

К слову, у Усика стопроцентный процент побед на профессиональном уровне – 21-я в 21-м поединке. Из них 14 Александр завершал нокаутом. Свой последний бой Усик провел в августе 2023 года, отправив Даниэля Дюбуа в нокаут в девятом раунде

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В свою очередь Тайсон тоже остается непобежденным. Фьюри победил в 34-ти боях из 35-ти на профессиональном уровне (24 – нокаутом) и расписал ничью с Деонтеем Уайлдером.