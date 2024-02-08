Олександр заявив, що "любить" Ф'юрі. Через перенесення бою ця любов стала ще сильніше, зауважив боксер.
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Чому Усик любить Ф'юрі ще більше
"Звичайно, більше. Чому? Тому що це людина, у якої мій четвертий пояс. Це людина, яка допомогла мені стати знаменитим. Тому що ми, всі люди, повинні любити друзів, [людей, які] не є друзями, знайомих, усіх людей.
Круто, коли ти ввічливий, а не грубий", – заявив Усик.
Головне про довгоочікуваний поєдинок
- Менше ніж за два тижні до запланованого поєдинку, Тайсон Ф'юрі оголосив про його відтермінування. Причиною цього стало розсічення, отримане під час спарингу.
- Тепер у його контракті з'явився новий пункт: у разі повторного скасування бою з Олександром Усиком, Ф'юрі буде оштрафовано.
- Варто відзначити, що це не перший раз, коли Ф'юрі переносить бій. Спочатку боксери мали зустрітися в грудні 2023 року. Проте після бою з Франсісом Нганну у жовтні, британському боксерові знадобилося більше часу на відновлення.
- Тепер поєдинок заплановано на весну, зокрема на 18 травня 2024 року. Місцем проведення залишається Ер-Ріяд в Саудівській Аравії.