Олександр заявив, що "любить" Ф'юрі. Через перенесення бою ця любов стала ще сильніше, зауважив боксер.

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Чому Усик любить Ф'юрі ще більше

"Звичайно, більше. Чому? Тому що це людина, у якої мій четвертий пояс. Це людина, яка допомогла мені стати знаменитим. Тому що ми, всі люди, повинні любити друзів, [людей, які] не є друзями, знайомих, усіх людей.

Круто, коли ти ввічливий, а не грубий", – заявив Усик.

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