Он знает, что мне нужно, – Усик рассказал, о чем молится Богу

До самого статусного боя за последние 25 лет в супертяжелом весе остается все меньше времени. Уже 17 февраля Александр Усик и Тайсон Фьюри выйдут в ринг, чтобы определить первого абсолютного чемпиона мира после Леннокса Льюиса.

Боксеры сейчас готовятся в тренировочном лагере и долгое время они почти не выходили в публичное пространство. Однако сейчас их активность постепенно растет.

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Усик рассказал о разговоре с Богом

Украинский чемпион Александр Усик, как известно, является очень религиозным человеком. Он дал небольшое интервью в котором рассказал о чем молится Богу.

"Сейчас я его благодарю. Например, 10 лет назад я его просил о каких-то вещах в основном я просил чтобы он дал мне силу, терпения на все мои прохождения, которые я прохожу. Сейчас я его в основном благодарю за то, что имею. Утром проснулся – в молитве благодарю, в течение дня потренировался – поблагодарил.

Он знает, что мне нужно. Он знает, что нам всем нужно. Мы просто не можем этого понять и хотим все и сразу. А невозможно съесть 10 килограммов мороженого за раз. Его надо разбить например на 10 дней", – сказал Усик.

Напомним, что накануне Александр Усик в четвертый раз стал отцом. У боксера родилась дочь.

. Победитель боя Усик – Фьюри станет первым абсолютным чемпионом хевивейта в истории в эпоху четырех поясов.