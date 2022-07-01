"Почему они хотят нас убить": Усик не знает, как объяснить детям преступления оккупантов
Источник:The Guardian
Украинский боксер Александр Усик в который раз напоминает миру о войне в его родной стране. Он продолжает борьбу на информационном фронте и рассказывает о преступлениях оккупантов.
Усик: Иногда я заставляю себя улыбаться
Александр рассказал о разговоре со своими детьми. Он не знает, как отвечать на их вопросы о войне.
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Сейчас у меня традиционная прическа украинских казаков. Иногда я заставляю себя улыбаться. Иногда я заставляю себя петь. Я даже не могу это объяснить. Мои дети спрашивают: "Папа, почему они хотят нас убить?" Я не знаю, что им ответить,
– сказал Усик.
В конце марта российские оккупанты захватили дом Усика в Ворзеле. Об этом сообщила супруга боксера Екатерина.
К счастью, семья успела уехать за границу. Александр впервые прокомментировал "визит" оккупантов. Он отметил, что оккупанты проживали там некоторое время.
Усик не молчит о войне
- Украинский боксер не дает миру забыть о войне, развязавшейся России на территории его родной страны.
- Во время пресс-конференции с Энтони Джошуа в Лондоне он подчеркнул, что российские оккупанты сбрасывают бомбы на мирные города и пытаются уничтожить всех украинцев.
- Украинец также рассказал о главной цели реванша, он подчеркнул, что выйдет на ринг против Энтони ради Украины.