"Почему они хотят нас убить": Усик не знает, как объяснить детям преступления оккупантов

Украинский боксер Александр Усик в который раз напоминает миру о войне в его родной стране. Он продолжает борьбу на информационном фронте и рассказывает о преступлениях оккупантов.

Усик: Иногда я заставляю себя улыбаться

Александр рассказал о разговоре со своими детьми. Он не знает, как отвечать на их вопросы о войне.

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Сейчас у меня традиционная прическа украинских казаков. Иногда я заставляю себя улыбаться. Иногда я заставляю себя петь. Я даже не могу это объяснить. Мои дети спрашивают: "Папа, почему они хотят нас убить?" Я не знаю, что им ответить,

– сказал Усик.

В конце марта российские оккупанты захватили дом Усика в Ворзеле. Об этом сообщила супруга боксера Екатерина.

К счастью, семья успела уехать за границу. Александр впервые прокомментировал "визит" оккупантов. Он отметил, что оккупанты проживали там некоторое время.

Усик не молчит о войне

Украинский боксер не дает миру забыть о войне, развязавшейся России на территории его родной страны.

Во время пресс-конференции с Энтони Джошуа в Лондоне он подчеркнул, что российские оккупанты сбрасывают бомбы на мирные города и пытаются уничтожить всех украинцев.

Украинец также рассказал о главной цели реванша, он подчеркнул, что выйдет на ринг против Энтони ради Украины.

Реванш Усик – Джошуа состоится 20 августа в Саудовской Аравии.