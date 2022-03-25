Усик рассказал о начале подготовки к реваншу против Джошуа: видеообращение

Александр Усик решил покинуть Украину ради подготовки ко второму бою против Энтони Джошуа. Украинский боксер впервые прокомментировал свое решение.

Усик: Я больше и лучше помогу своей стране

Александр Усик сменил службу в территориальной обороне на подготовку к важному реваншу. Боксер объяснил свое решение в видеообращении.

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Усик отметил, что на ринге сможет гораздо больше помочь Украине, чем бы он бегал с автоматом по Киеву в территориальной обороне.

Александр поблагодарил всех за поддержку и критику.

Всем доброго вечера. Я решил начать подготовку к бою-реваншу против Энтони Джошуа. Таким образом, я больше и лучше помогу своей стране, чем если буду стоять в терробороне и буду бегать с автоматом по Киеву. Очень много друзей и близких позвонило и поддержало меня в этом. Недоброжелатели, добра вам и счастья, радости и мира. Все будет слава Богу. И все будет Украина. Всем хорошо,

– сказал боксер.

Видеообращение Александра Усика

Реванш Усик – Джошуа