"Не хотел бы грешить": что бы сказал Усик путину при личной встрече

Украинский боксер признался, что не хотел бы видеться с российским президентом. Он считает, что путин никого не слышит, кроме себя.

Уже восемь лет российский фюрер владимир путин ведет войну против Украины. Без сомнений он стал главным врагом для всех украинцев.

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Не исключение и Александр Усик. Чемпион мира по боксу рассказал свое отношение к российскому диктатору, а также рассказал, что сделал бы при встрече с путиным.

Не хотел бы с ним никогда встречаться, чтобы не грешить. Не хотел бы ему давить руку, я человек грешен и смотрю на это с разных сторон. Мне кажется, нет никакого смысла встречаться с ним. Он не слышит никого кроме себя. Никого! Ударить его? Старый человек, грешно старых бить. Может бы нечаянно толкнул бы в плечо и он упал бы с балкона,

– поделился мыслями Усик.

Усик ждет бой с Фьюри

Напомним, что недавно Александр защитил звание чемпиона мира в тяжелом весе по версиям WBA, WBO и IBF. Усик вторично победил Энтони Джошуа и остается без поражений.

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Теперь украинец намерен боксировать с Тайсоном Фьюри за звание абсолютного чемпиона. Однако Александр не хочет выходить на ринг в этом году, тогда как "Цыганский король" настаивает на битве в декабре 2022-го.