"Пусть идет в попу": Усик высказал о Фьюри все что думает после срыва боя за абсолют

Украинец больше не хочешь всерьез обсуждать возможный поединок против "Цыганского короля". Александр готовится к защите пояса WBA в конце августа.

Александр Усик определился с датой следующего боя. В августе прошлого года украинец второй раз подряд одолел Энтони Джошуа и защитил чемпионские пояса WBA, WBO и IBF.

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Целью для Усика было сражение за звание абсолютного чемпиона. Для этого необходимо было победить Тайсона Фьюри, которому принадлежит пояс WBC. Впрочем, стороны так и не договорились о бое.

"Цыганский король" постоянно выдвигал новые условия и больше хайпировал на поединке. После срыва договора Усик прокомментировал эту ситуацию, резко высказавшись в адрес Фьюри.

Много было болтовни и неопределенности со стороны Тайсона Фьюри. Была затяжка и нахождение каких-то непонятных факторов: то матч-реванш, то распределение 70 на 30, то еще что-то. Я считаю, что если мы хотим боксировать, нам просто нужно подписать контракт. Если он действительно так невероятный, как говорит, он может просто выйти, подписать контракт и избить меня. Пусть сделает, если так крут. Я готов. Но сейчас о нем не буду говорить, пусть идет в попу,

– заявил Усик.

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Напомним, что Александр Усик сойдется с британцем Даниэлем Дюбуа, являющимся обязательным претендентом на пояс WBA. Поединок состоится 26 августа в польском Вроцлаве.

На профессиональном уровне Усик выиграл все 20 своих поединков, из них 13 – нокаутом. Дюбуа также провел 20 встреч, но получил 19 побед. Три года назад Даниэль уступил Джо Джойсу.