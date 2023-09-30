Ждем в ринге: Усик приедет на бой-репетицию Фьюри перед битвой за абсолют

Тайсон Фьюри сломался перед давлением боксерского сообщества и желанием Александра Усика подраться за абсолют. 29 сентября об этом официально объявили.

Александр Усик и его промоутер Александр Красюк прокомментировали заключение контракта боя. Представитель украинского чемпиона мира заверил, что Тайсон Фьюри остался доволен условиями соглашения.

Достойно внимания Усик и Фьюри подписали контракт на бой за абсолют

Будет пристально следить с боем своего "Цыганского короля"

Пока нет окончательной даты боя за абсолют Усик – Фьюри. Ожидается. что она станет известна после поединка "Цыганского короля" против Фрэнсиса Нганну, который состоится 28 октября в столице Саудовской Аравии.

Этот поединок планирует посетить и наш Александр Усик, чтобы вживую непосредственно у ринга пересмотреть поединок своего будущего соперника, который так долго "ломался", чтобы подписать контракт.

Как раз пояс WBC, которым владеет Фьюри, не хватает украинцу, чтобы стать абсолютным чемпионом мира в хевивейте. Наконец, "Жадное пузо" согласилось выйти в ринг, хотя даже после подписания соглашения успел забросить одиозное заявление об уничтожении Александра на ринге. Всё в стиле британца.

Отметим, что ранее сообщалось, что бой Усик – Фьюри планируется провести в середине декабря или в январе 2024 года в Саудовской Аравии.

Бой в Саудовской Аравии будет уже не первым опытом для Усика, проводившего там свой реванш против Энтони Джошуа, в котором вторично перебоксировал британца. Поэтому с этой страной у украинца есть положительные воспоминания.