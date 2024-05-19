Усик победил Фьюри в бою: сеть взорвалась мемами после исторического поединка

Александр Усик победил Тайсона Фьюри в долгожданном бою за все пояса в хевивейте, став абсолютным чемпионом. Таким образом украинец навсегда вписал свое имя в историю мирового бокса.

Тем временем украинцы, реагируя на победу Усика в бою с Фьюри, начали создавать в сети большое количество мемов. Что за мемы создали украинцы после исторического поединка – читайте в материале 24 Канала.

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Украинцы создали много мемы о поединке Усика с Фьюри

В соцсети Х у украинцев разбушевалась фантазия и они начали создавать и делиться мемами, которые возникли после боя Александра Усика и Тайсона Фьюри. Так, пользователь с ником @pan_nikhto заметил, что украинский боксер, выходя на ринг, имел сумку и шорты с логотипом ДТЭК.



У Усика заметили шорты и сумку с логотипом ДТЭК / Скриншот 24 Канала

Между тем в аккаунте @soocriingee сравнили наряд Усика с тем, что мог когда-то носить украинский гетман Богдан Хмельницкий. А сам его поединок с боем с Речью Посполитой.



Усика сравнили с Богданом Хмельницким / Скриншот 24 Канала

А в Довженко-Центр представили, как мог бы выглядеть бой Усика и Фьюри в мультипликационной вселенной. Для сравнения взяли серию из украинского мультфильма "Казаки".

Довженко-Центр показали, как мог бы выглядеть бой между Усиком и Фьюри в мультипликационной версии / Видео с аккаунта @Dovzhenko_C в соцсети Х

Также победу Усика сравнили и с популярной компьютерной игрой. Причем боксера изобразили в виде украинского флага, а Фьюри – в виде короны.

Украинцы шутят о бое Усика с Фьюри / Фото из аккаунта @DmytroKoptev в соцсети Х

Были также шутки и о том, что Усик работал от имени "Воздушных сил Украины". В частности, пользователи создали картинку, где была изображена инфографика с "уничтожением одного Фьюри".



Пользователи пошутили о "работе ПВО" по Фьюри / Фото из социальных сетей

Пользователи также распространяли и другие мемы, связанные с поединком Усика против Фьюри, где наш боксер победил британца.

Украинцы реагировали на победу Усика в бою / Фото из аккаунта @gftlk_ в соцсети Х

В сети делятся мемами об Усике / Фото с аккаунта nvrgvrp в соцсети Х

Мемы об Александре Усике / Фото из аккаунта @SuiGerber в соцсети Х