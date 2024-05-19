Тим часом українці, реагуючи на перемогу Усика у бою з Ф'юрі, почали створювати в мережі велику кількість мемів. Що за меми створили українці після історичного поєдинку – читайте у матеріалі 24 Каналу.

Цікаво Дружина Олександра Усика зворушливо привітала чоловіка з перемогою: ніжне фото поцілунку

Українці створили багато мемі в про поєдинок Усика з Ф'юрі

У соцмережі Х в українців розбурхалася фантазія і вони почали створювати та ділитися мемами, які виникли після бою Олександра Усика та Тайсона Ф'юрі. Так, користувач з ніком @pan_nikhto помітив, що український боксер, виходячи на ринг, мав сумку і шорти з логотипом ДТЕК.



В Усика помітили шорти і сумку з логотипом ДТЕК / Скриншот 24 Каналу

Тим часом в акаунті @soocriingee порівняли вбрання Усика з тим, що міг колись носити український гетьман Богдан Хмельницький. А сам його поєдинок з боєм з Річчю Посполитою.



Усика порівняли з Богданом Хмельницьким / Скриншот 24 Каналу

А у Довженко-Центр уявили, як міг би виглядати бій Усика і Ф'юрі у мультиплікаційному всесвіті. Для порівняння взяли серію з українського мультфільму "Козаки".

Довженко-Центр показали, як міг би виглядати бій між Усиком і Ф'юрі у мультиплікаційній версії / Відео з акаунту @Dovzhenko_C у соцмережі Х

Також перемогу Усика порівняли й з популярною комп'ютерною грою. Причому боксера зобразили у вигляді українського прапора, а Ф'юрі – у вигляді корони.

Українці жартують про бій Усика з Ф'юрі / Фото з акаунту @DmytroKoptev у соцмережі Х

Були також жарти і про те, що Усик працював від імені "Повітряних сил України". Зокрема, користувачі створили картинку, де була зображена інфографіка зі "знищенням одного Ф'юрі".



Користувачі пожартували про "роботу ППО" по Ф'юрі / Фото з соціальних мереж

Користувачі також ширили й інші меми, пов'язані з поєдинком Усика проти Ф'юрі, де наш боксер переміг британця.

Українці реагували на перемогу Усика у бою / Фото з акаунту @gftlk_ у соцмережі Х

У мережі діляться мемами про Усика / Фото з акаунту nvrgvrp у соцмережі Х

Меми про Олександра Усика / Фото з акаунту @SuiGerber в соцмережі Х